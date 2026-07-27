В Нижегородской области определили сильнейших двоеборцев

На Нижегородском трамплине и в лесопарке «Щелковский хутор» прошли Чемпионат и Первенство Нижегородской области по лыжному двоеборью. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.
Соревнования проходили на трамплинах К15, К40 и К65 и собрали спортсменов разных возрастных категорий.
В числе победителей — Ольга Грунчева, Леонид Кокурин, София Тюрикова, Николай Куликов, Макар Леднев и Кирилл Акулин.
Серебряные медали завоевали Злата Савельева, Владимир Кульков, Алена Пичугина, Роман Николаев, Антон Глухов и Владимир Новоженин.
Замкнули призовую тройку Полина Молодеякова, Роман Кочетков, Анастасия Королева, Павел Жучихин, Ярослав Дунин и Ярослав Селехов.
«Поздравляем победителей и призеров с достойными результатами. Желаем новых ярких стартов, уверенных прыжков и громких побед!» — заявили в минспорта.
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