Два человека погибли и пять пострадали при стрельбе в Сиэтле

Во время инцидентов со стрельбой 4 июля, в День независимости США, более 100 человек получили огнестрельные ранения и более 30 погибли. В частности, на Кони-Айленд в Нью-Йорке в результате стрельбы пострадали по меньшей мере восемь человек, в том числе трое детей.