Два человека погибли и пять пострадали при стрельбе в Сиэтле

В результате стрельбы на гастрономическом фестивале Bite of Seattle в Сиэтле погибли два человека и еще по меньшей мере пять получили ранения. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщила пресс-секретарь городской пожарной службы Грейс Нуньес.
Стрельба произошла на территории комплекса Seattle Center, где тогда шел третий день гастрономического фестиваля. После первых выстрелов среди посетителей началась паника.
Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия к 18:00. Четырех человек с огнестрельными ранениями доставили в медицинский центр Harborview, а еще одна женщина с легкими травмами отказалась от госпитализации.
По словам представительницы центра Сьюзан Грегг, среди госпитализированных присутствует маленький ребенок, 23-летний мужчина и две взрослые женщины. Она уточнила, что один из пациентов находится в критическом состоянии.
Позднее мэр Сиэтла Кэти Уилсон сообщила, что полиция задержала двух подозреваемых, передает Associated Press.
Во время инцидентов со стрельбой 4 июля, в День независимости США, более 100 человек получили огнестрельные ранения и более 30 погибли. В частности, на Кони-Айленд в Нью-Йорке в результате стрельбы пострадали по меньшей мере восемь человек, в том числе трое детей.