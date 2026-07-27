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Из-за атаки БПЛА Wildberries приостановила работу логистических центров в Удмуртии

На фоне массированной атаки беспилотников на Удмуртию маркетплейс Wildberries временно ограничил работу склада «Сарапул» и сортировочного центра «Ижевск». Из логистического центра в Сарапуле эвакуировали сотрудников.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Zuma/TASS

Два логистических объекта компании Wildberries в Удмуртии временно ограничили работу на фоне атаки беспилотников на регион. На складе в Сарапуле была проведена эвакуация сотрудников, сообщает «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на объединенную компанию RWB.

Согласно официальному уведомлению на портале для продавцов, склад «Сарапул» и сортировочный центр «Ижевск» прекратили прием товаров по моделям FBW и FBS. В связи с вынужденными простоями маркетплейс временно отменил штрафы за отгрузку продукции на альтернативные площадки. Действие данной меры продлится до 28 июля.

Ранее глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщил, что утром 27 июля регион подвергся «самой массированной атаке за последнее время». О появлении новых данных о графике работы объектов компания обещает информировать продавцов в оперативном режиме.

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