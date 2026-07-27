10 авиарейсов задержаны в нижегородском аэропорту

10 авиарейсов задерживаются в Международном аэропорту Нижнего Новгорода в понедельник утром, 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Среди задержанных рейсов — самолеты в Москву, Самару, Санкт-Петербург, Минеральные воды и Сочи.
В аэропорту продолжают действовать временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Для пассажиров задерживающихся рейсов работают представители авиакомпаний и персонал аэропорта. Для них в терминале есть фонтанчики с питьевой водой, также при необходимости будут предоставляться напитки, питание, мягкий инвентарь.
Напомним, что сегодня утром, 27 июля, в нижегородском аэропорту действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. В регионе введен режим «Беспилотная опасность». Соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров и своевременное оказание услуг контролируют сотрудники транспортной прокуратуры.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что второй тоннелепроходческий щит запустят в ближайшие дни в Нижнем Новгороде.