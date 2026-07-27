10 авиарейсов задержаны в нижегородском аэропорту

В аэропорту продолжают действовать временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Для пассажиров задерживающихся рейсов работают представители авиакомпаний и персонал аэропорта. Для них в терминале есть фонтанчики с питьевой водой, также при необходимости будут предоставляться напитки, питание, мягкий инвентарь.