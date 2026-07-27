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Водитель «Лады» влетел в дерево и перевернулся в Волгоградской области

64-летнего водителя госпитализировали под Волгоградом.

Источник: Комсомольская правда

В Михайловском районе Волгоградской области днем 26 июля произошло серьезное ДТП. 64-летний водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением, съехал с дороги, врезался в дерево и перевернулся, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Авария случилась около 13:50 на 6-м километре дороги, ведущей к хутору Курин, на трассе «Михайловка — Серафимович — Суровикино». По предварительной информации, водитель потерял контроль над своим автомобилем. Машина вылетела на обочину, ударилась о дерево, а затем перевернулась.

В результате столкновения и опрокидывания пожилого водителя доставили в медицинское учреждение. Врачи оказывают ему необходимую помощь. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.