Водитель «Лады» влетел в дерево и перевернулся в Волгоградской области

Авария случилась около 13:50 на 6-м километре дороги, ведущей к хутору Курин, на трассе «Михайловка — Серафимович — Суровикино». По предварительной информации, водитель потерял контроль над своим автомобилем. Машина вылетела на обочину, ударилась о дерево, а затем перевернулась.