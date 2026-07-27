Нижегородцам рассказали о вероятности встретить пауков-каракурт

Однако появление опасного насекомого едва ли возможно в Нижегородской области. По словам биолога Максима Федорова, препятствием для размножения пауков в регионе служат лесные зоны и долгие зимы с высокой влажностью. Но вероятность все же есть. «Черные вдовы» могут мигрировать в Нижегородскую область в жаркое время года вместе с ящиками с едой.