Жители Черноземья внесли в программу долгосрочных сбережений 42 млрд рублей

Жители Орловской области внесли в программу 4,6 млрд руб. по 89 тыс. договоров, Курской — 5,1 млрд руб. по 95,1 тыс. В частности, в январе — марте они направили на эти цели 400 млн руб. (16,8 тыс. договоров) и 600 млн руб. (23,1 тыс.) соответственно. В Тамбовской области за два года участниками ПДС стали 79,1 тыс. человек, объем их взносов составил 3,9 млрд руб. За последние полгода к программе присоединились 17,2 тыс. жителей региона, добавившие к общей сумме 400 млн руб.