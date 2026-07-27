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Атлеты из Хабаровского края — в числе лучших на чемпионате России

Из Екатеринбурга с медалями вернулись хабаровчанин и комсомольчанин.

Источник: Хабаровский край сегодня

Александр Николаев и Андрей Родиков завоевали медали чемпионата России по лёгкой атлетике, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Чемпионат России по лёгкой атлетике проходил в Екатеринбурге. Более 800 спортсменов из 70 регионов страны разыгрывали 46 комплектов медалей в 23 дисциплинах.

Представители Хабаровского края отличились в беге и десятиборье.

Хабаровчанин Александр Николаев стал лучшим в спринтерском забеге на 200 метров, показав результат 20.56 секунды. Андрей Родиков из Комсомольска-на-Амуре стал серебряным призером в десятиборье, набрав 7 590 баллов.

В шаге от пьедестала остановилась Дарья Шинкевич, занявшая четвертое место в толкании ядра.