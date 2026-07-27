Атлеты из Хабаровского края — в числе лучших на чемпионате России

Александр Николаев и Андрей Родиков завоевали медали чемпионата России по лёгкой атлетике, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Чемпионат России по лёгкой атлетике проходил в Екатеринбурге. Более 800 спортсменов из 70 регионов страны разыгрывали 46 комплектов медалей в 23 дисциплинах.
Представители Хабаровского края отличились в беге и десятиборье.
Хабаровчанин Александр Николаев стал лучшим в спринтерском забеге на 200 метров, показав результат 20.56 секунды. Андрей Родиков из Комсомольска-на-Амуре стал серебряным призером в десятиборье, набрав 7 590 баллов.
В шаге от пьедестала остановилась Дарья Шинкевич, занявшая четвертое место в толкании ядра.