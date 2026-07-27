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В городе Мценске открылась новая площадка для сдачи нормативов ГТО

Пространство работает для свободного посещения во внеучебное время.

Новая площадка ГТО открылась на территории спортивной школы города Мценска Орловской области при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в мэрии.

Теперь воспитанники спортшкол могут готовиться к выполнению нормативов без отрыва от тренировок, а все жители города — сдавать тесты в комфортных и безопасных условиях. Пространство открыто для свободного посещения во внеучебное время, рядом установлены информационные стенды.

«Запуск нового комплекса — это не просто появление очередного набора турников и брусьев. Это создание полноценной экосистемы здорового образа жизни, которая делает выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО доступным, престижным и удобным для каждого жителя города», — отметили в мэрии.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.