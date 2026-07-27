В городе Мценске открылась новая площадка для сдачи нормативов ГТО

Теперь воспитанники спортшкол могут готовиться к выполнению нормативов без отрыва от тренировок, а все жители города — сдавать тесты в комфортных и безопасных условиях. Пространство открыто для свободного посещения во внеучебное время, рядом установлены информационные стенды.