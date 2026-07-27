В городе Мценске открылась новая площадка для сдачи нормативов ГТО

Новая площадка ГТО открылась на территории спортивной школы города Мценска Орловской области при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в мэрии.
Теперь воспитанники спортшкол могут готовиться к выполнению нормативов без отрыва от тренировок, а все жители города — сдавать тесты в комфортных и безопасных условиях. Пространство открыто для свободного посещения во внеучебное время, рядом установлены информационные стенды.
«Запуск нового комплекса — это не просто появление очередного набора турников и брусьев. Это создание полноценной экосистемы здорового образа жизни, которая делает выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО доступным, престижным и удобным для каждого жителя города», — отметили в мэрии.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.