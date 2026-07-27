В перинатальный центр Нальчика поступила лампа фототерапии

Лампа фототерапии с функцией обогрева поступила в перинатальный центр в Нальчике при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.
Аппарат представляет собой неонатальный обогреватель, совмещенный с источником света для фототерапии. Он предназначен для лечения желтухи у новорожденных — одного из самых распространенных состояний в первые дни жизни малышей, вызванного повышенным уровнем билирубина в крови. Всего учреждение получило 70 единиц нового медицинского оборудования.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.