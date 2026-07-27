Из-за последствий урагана четыре ростовских детских сада закрылись на время

В Пролетарском и Октябрьском районах донской столицы четыре дошкольных учреждения не открыли свои двери для детей 27 июля. Причиной стали серьёзные повреждения, нанесённые зданиям сильным штормом накануне. Глава города Александр Скрябин в своём официальном канале в соцсетях заверил, что воспитанников этих садов временно распределят по другим корпусам, а всех родителей своевременно уведомят об изменениях в режиме работы. Масштабы ущерба сфере образования оказались значительными: проблемы зафиксированы в 14 детских садах и 16 общеобразовательных школах. Наиболее серьёзные повреждения получили четыре здания, лишившиеся кровли, в двух других выбиты окна, а ещё в четырёх учреждениях деформированы ограждения.