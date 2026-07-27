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В Хабаровском крае зафиксировали 14 лесных пожаров

Большинство очагов находятся в зоне контроля, угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

В Хабаровском крае зарегистрировали 14 лесных пожаров. По данным министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона на 13:00 27 июля, десять очагов находятся в зоне контроля и постоянно мониторятся, ещё один пожар локализован.

Возгорания зафиксированы в Аяно-Майском и Верхнебуреинском районах, а также в районе имени Полины Осипенко.

К тушению привлечены 39 специалистов. Все пожары, по данным ведомства, возникли из-за сухих гроз. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики они не представляют.

При обнаружении лесного пожара жителей просят сообщать об этом по телефону 8−800−100−94−00 или 112.