В Хабаровском крае зафиксировали 14 лесных пожаров

В Хабаровском крае зарегистрировали 14 лесных пожаров. По данным министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона на 13:00 27 июля, десять очагов находятся в зоне контроля и постоянно мониторятся, ещё один пожар локализован.
Возгорания зафиксированы в Аяно-Майском и Верхнебуреинском районах, а также в районе имени Полины Осипенко.
К тушению привлечены 39 специалистов. Все пожары, по данным ведомства, возникли из-за сухих гроз. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики они не представляют.
При обнаружении лесного пожара жителей просят сообщать об этом по телефону 8−800−100−94−00 или 112.