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В среднем на каждого калининградца — 168 тыс. рублей: опубликован рейтинг регионов РФ по обороту розничной торговли

За пять лет область поднялась в списке на 3 позиции.

Источник: Клопс.ru

Оборот розничной торговли на каждого жителя Калининградской области с января по май 2026 года составил 168 тыс. рублей, то есть чуть больше 33 тыс. рублей в месяц. Такую статистику приводят аналитики РИА Новости в понедельник, 27 июля.

По сравнению с аналогичным периодом 2025-го объём увеличился на 4,9%. По этому показателю область занимает 48 место среди всех российских регионов. Лидером по росту предпринимательской активности является Чукотский автономный округ, там розница прибавила почти 19%. Идущая на втором месте Ивановская область продемонстрировала показатель 12,2%.

Абсолютные цифры выше всего в Москве (263 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (261 тыс. рублей).

В 2021 году в аналогичном рейтинге Калининградская область занимала 51-ю строчку, тогда калининградцы оставляли в магазинах почти 15 тыс. рублей ежемесячно.