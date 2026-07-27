В среднем на каждого калининградца — 168 тыс. рублей: опубликован рейтинг регионов РФ по обороту розничной торговли

Оборот розничной торговли на каждого жителя Калининградской области с января по май 2026 года составил 168 тыс. рублей, то есть чуть больше 33 тыс. рублей в месяц. Такую статистику приводят аналитики РИА Новости в понедельник, 27 июля.
По сравнению с аналогичным периодом 2025-го объём увеличился на 4,9%. По этому показателю область занимает 48 место среди всех российских регионов. Лидером по росту предпринимательской активности является Чукотский автономный округ, там розница прибавила почти 19%. Идущая на втором месте Ивановская область продемонстрировала показатель 12,2%.
Абсолютные цифры выше всего в Москве (263 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (261 тыс. рублей).
В 2021 году в аналогичном рейтинге Калининградская область занимала 51-ю строчку, тогда калининградцы оставляли в магазинах почти 15 тыс. рублей ежемесячно.