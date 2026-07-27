В селе Челно-Вершины Самарской области открыли обновленный сквер

Обновленный сквер «Рябинушка» открыли в селе Челно-Вершины в Самарской области. Благоустройство провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Челно-Вершинского района.
На территории общественного пространства установили новое ограждение, удобные скамейки, урны и качели. Для детей оборудовали современный игровой комплекс.
«Теперь у жителей 2-го микрорайона и всего села есть еще одно комфортное место для прогулок, отдыха и игр с детьми. Благоустройство общественных пространств — важный шаг в создании уютной и безопасной среды, которая делает жизнь в родном селе лучше каждый день», — добавили в районной администрации.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.