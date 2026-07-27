В селе Челно-Вершины Самарской области открыли обновленный сквер

«Теперь у жителей 2-го микрорайона и всего села есть еще одно комфортное место для прогулок, отдыха и игр с детьми. Благоустройство общественных пространств — важный шаг в создании уютной и безопасной среды, которая делает жизнь в родном селе лучше каждый день», — добавили в районной администрации.