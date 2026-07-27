В природных парках Забайкалья обустроят 2 экологические тропы

А на озере Большой Ундугун появится тропа протяженностью 9,5 километра. По словам Осипова, ее оформят с опорой на эвенкийскую культуру. Там установят деревянные скульптуры, беседки, орнитологическую вышку для наблюдения за птицами, а также обустроят фотозону. Для детей предусмотрят отдельный маршрут с интерактивными площадками. Кроме того, на тропе будет работать аудиогид с эвенкийскими сказками.