В природных парках Забайкалья обустроят 2 экологические тропы

Экологические тропы обустроят до конца года в природных парках «Арей» и «Ивано-Арахлейский» в Забайкальском крае. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе правительства региона.
«На озере Арей экотропу увеличат до 12,5 километра. Маршрут объединит две прогулочные линии — “Вокруг Арея” и “Сундук шамана”. Здесь появятся деревянные настилы, скамейки, информационные аншлаги, беседки и визит-центр», — отметил губернатор Забайкалья Александр Осипов.
А на озере Большой Ундугун появится тропа протяженностью 9,5 километра. По словам Осипова, ее оформят с опорой на эвенкийскую культуру. Там установят деревянные скульптуры, беседки, орнитологическую вышку для наблюдения за птицами, а также обустроят фотозону. Для детей предусмотрят отдельный маршрут с интерактивными площадками. Кроме того, на тропе будет работать аудиогид с эвенкийскими сказками.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.