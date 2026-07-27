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Стоимость ЖКУ для нижегородцев вырастет на 13,6%

Нормативы стоимости жилищно‑коммунальных услуг на предстоящие годы — из расчёта на 1 кв. м общей площади жилья в месяц.

Правительство Нижегородской области закрепило нормативы стоимости жилищно‑коммунальных услуг на предстоящие годы — из расчёта на 1 кв. м общей площади жилья в месяц. Соответствующий документ опубликован на портале официальных правовых актов.

Согласно утверждённым значениям, стандарт стоимости ЖКУ составит:

в 2027 году — 252 рубля за м²;

в 2028 году — 269,9 рубля за м²;

в 2029 году — 286,3 рубля за м².

За трёхлетний период показатель увеличится на 13,6%.

Ранее 21 подъезд отремонтировали на Бору после вмешательства Госжилинспекции.