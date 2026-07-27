В Красноярске 47 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В 2026 году в Красноярске ЕГЭ на максимальный балл написали 47 выпускников — это на 16 человек больше, чем в 2025-м. Как пишет глава города Сергей Верещагин в своих социальных сетях, лучше всего ребята проявили себя в литературе, химии и русском языке.