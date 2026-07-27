Девять рейсов задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 27 июля

В нижегородском аэропорту 27 июля задерживаются девять рейсов.
Согласно данным онлайн-табло, по состоянию на 10−30, перенесены вылеты двух самолетов авиакомпании «Россия» в Москву, Red Wings — в Самару, Smartavia — в Санкт-Петербург, Nordwind — в Минеральные Воды.
Позднее приземлятся в Нижнем Новгороде самолеты авиакомпании «Россия» из Сочи и Санкт-Петербурга, Smartavia из Санкт-Петербурга и Nordwind — из Минеральных Вод.
Ранее сообщалось, что режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области ночью 27 июля.