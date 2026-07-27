В Абакане до осени откроют новый корпус пансионата ветеранов

Новый корпус пансионата ветеранов в Абакане откроют в середине августа, сообщил министр строительства Республики Хакасии Виталий Пестриков. Здание возвели при поддержке нацпроекта «Семья».
В учреждении уже расставили всю мебель, оборудование и технику. Теперь специалисты приступили к уборке в помещениях. Современный трехэтажный корпус пансионата сможет принять до 100 пожилых людей. В нем оборудованы помещения разных форматов проживания — одноместные и двухместные. Там созданы безопасные условия, есть все необходимое для людей старшего поколения, нуждающихся в постоянном уходе.
Кроме того, в здании оборудовали бассейн и тренажерный зал. Предусмотрены также компьютерный класс, библиотека и мини-кинотеатр. Еще в корпусе есть бильярдный зал, массажный кабинет, магазин и парикмахерский салон.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.