В Абакане до осени откроют новый корпус пансионата ветеранов

В учреждении уже расставили всю мебель, оборудование и технику. Теперь специалисты приступили к уборке в помещениях. Современный трехэтажный корпус пансионата сможет принять до 100 пожилых людей. В нем оборудованы помещения разных форматов проживания — одноместные и двухместные. Там созданы безопасные условия, есть все необходимое для людей старшего поколения, нуждающихся в постоянном уходе.