Трутнев потребовал план по энергоснабжению проектов Дальнего Востока

Для новых предприятий и строек на Дальнем Востоке подготовят план ввода дополнительных энергетических мощностей на ближайшие полтора-два года. Соответствующее поручение профильным министерствам дал вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.
За последние пять лет, отметил полпред, потребление электроэнергии в макрорегионе выросло на 21% при среднем показателе по стране в 12%. К 2030 году спрос может увеличиться ещё на 30%, поскольку промышленность и жилищное строительство на Дальнем Востоке развиваются быстрее среднероссийских темпов.
Уже включённым в федеральную схему проектам к концу десятилетия потребуется 2,6 гигаватта мощности. Кроме того, Минвостокразвития вместе с регионами подтвердило потребности ещё 105 инвестиционных проектов — им необходимо почти 3,3 гигаватта.
«Сегодня нужен конкретный план действий Минэнерго России на ближайшие полтора-два года для обеспечения основных потребностей инвестиционных проектов на Дальнем Востоке», — сказал Юрий Трутнев.
Минэнерго, Минвостокразвития и Минэкономразвития должны подготовить предложения по ускорению газификации Дальнего Востока и согласовать график запуска новых энергетических объектов. Среди возможных решений также рассматривают более эффективное использование действующих мощностей и строительство крупными предприятиями собственной генерации. Ход выполнения поручений будет проанализирован уже на повторном совещании.