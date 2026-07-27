Трутнев потребовал план по энергоснабжению проектов Дальнего Востока

За последние пять лет, отметил полпред, потребление электроэнергии в макрорегионе выросло на 21% при среднем показателе по стране в 12%. К 2030 году спрос может увеличиться ещё на 30%, поскольку промышленность и жилищное строительство на Дальнем Востоке развиваются быстрее среднероссийских темпов.