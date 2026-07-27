Ученые СФУ нашли способ заметить влияние радиации до симптомов

Российские ученые выяснили, что бактерии и млекопитающие похоже реагируют на малые дозы радиации. Исследование может помочь определять воздействие облучения еще до появления видимых признаков поражения организма. Об этом ТАСС рассказала профессор кафедры биофизики Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Надежда Кудряшева.
Ученые сравнили реакцию бактерий и клеток крови кроликов. При малых дозах радиации активность клеток сначала повышалась. Бактерии начинали сильнее светиться, а у кроликов активнее работали фагоциты, клетки иммунной системы, которые помогают бороться с инфекциями. Но после определенного порога начинался обратный эффект. Бактерии погибали, а активность иммунных клеток у кроликов снижалась.
«В малых дозах любой стресс стимулирует организм, а в больших угнетает», — пояснила Надежда Кудряшева.
По словам ученых, такой подход поможет оценивать последствия радиации на ранней стадии, когда внешне организм еще не показывает симптомы. Это может быть важно как после разового радиоактивного загрязнения, так и при длительном воздействии малых доз.
(Фото: magnific.com).