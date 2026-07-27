Сколько максимально живут собаки. Список пород-долгожителей

Абсолютным мировым рекордсменом среди собак является пес по кличке Боби породы Рафейру ду Алентежу (португальский мастиф). Он прожил 31 год и 165 дней. Его рекорд официально подтвержден Книгой Гиннесса, 2 февраля 2023 года собаку признали самой старой из ныне живущих и самой старой собакой за всю историю. До Боби рекордсменом была австралийская пастушья собака (хилер) по кличке Блюи, которая прожила 29 лет и 5 месяцев.
При выборе питомца многие часто задаются вопросом, сколько времени животное проведет рядом с ними. В среднем собаки живут 10−13 лет, при этом продолжительность жизни зависит от многих факторов. Среди них — порода, питание, условия проживания, наследственность и физическая активность.
РБК Life изучил экспертные данные и составил перечень, в котором указывается средняя продолжительность жизни представителей разных пород собак. Этот список не является рейтингом — бывает слишком много нюансов, когда речь заходит о продолжительности жизни питомцев. В списке мы постарались включить собак, популярных для домашнего содержания в России.
Чихуахуа.
Чихуахуа.
(Фото: Lesia Kapinosova / Shutterstock / FOTODOM).
При хорошем уходе могут жить от 14 до 20 лет. Чихуахуа считаются одними из самых миниатюрных пород, у них бывает как гладкая, так и длинная шерсть. Им не требуется много физической активности — это удобно в случае высокой занятости хозяина. Чихуахуа подчас страдают от ряда распространенных заболеваний — вывиха коленной чашечки и катаракты.
Любопытный факт: до того, как португальский мастиф Боби был назван самой старой собакой из ныне живущих, этот титул принадлежал метису чихуахуа Джино, которого называли старейшей собакой в 2022 году — на тот момент ему было 22 года и 76 дней.
Такса.
Такса.
(Фото: Shedara Weinsberg / Shutterstock / FOTODOM).
Способны прожить до 17 лет, при этом средняя продолжительность жизни составляет 12−15 лет. Таксы игривые, сообразительные и преданные собаки. Это в целом здоровая порода, но из-за анатомических особенностей у такс бывают проблемы с позвоночником.
В 1600-х годах в Германии такс разводили для охоты на барсуков — для такого требуется бесстрашный нрав. Характерное строение — длинное тело и короткие лапы — выводилось, чтобы собаки смогли пробраться в норы.
Сиба-ину.
Сиба-ину.
(Фото: Oleg Shakirov / Shutterstock / FOTODOM).
Порода собак среднего размера родом из Японии. При должном уходе такие питомцы могут прожить до 15 лет, но есть и более выдающиеся случаи — сиба-ину по кличке Пусуке жил до 26 лет.
Порода выводилась для охоты на птиц и мелких животных. У сиба-ину густая шерсть, стоячие уши — такие собаки приспособлены выживать в климатических условиях Северного полушария. Продлить жизнь помогут регулярные и оптимальные физические упражнения, в графике сиба-ину должна присутствовать физическая активность как минимум 30 минут в день.
Померанский шпиц.
Померанский шпиц.
(Фото: Lucian Pavel / Shutterstock / FOTODOM).
Средняя продолжительность жизни померанских шпицев — 14−17 лет. Популярная порода собак известна благодаря компактным размерам и непоседливому характеру.
У померанских шпицев есть склонность к проблемам с зубами (кариес и заболевания десен), так что им требуется регулярный уход за полостью рта — чистка зубов и специальные игрушки для жевания. У них также случаются вывихи коленной чашечки, которые приводит к хромоте. Кроме того, важно поддерживать вес померанцев и не перекармливать. Также у них случаются коллапс трахеи и сердечные заболевания.
Йоркширский терьер.
Йоркширский терьер.
(Фото: ArtdayAnna / Shutterstock / FOTODOM).
Еще одна миниатюрная порода в перечне, они могут прожить до 16−20 лет. Хозяева любят их за милое и дружелюбное поведение. У йорков бывают проблемы с желудком, также требуется внимательно следить за их рационом.
Бордер-колли.
Бордер-колли.
(Фото: OlgaOvcharenko / Shutterstock / FOTODOM).
Средняя продолжительность жизни — от 13 до 17 лет. У них хорошее здоровье и выносливость, таким собакам нравятся физические и умственные нагрузки — бордер-колли нужна регулярная активность. У представителей этой породы имеется предрасположенность к дисплазии тазобедренного сустава и эпилепсии, так что контроль со стороны ветеринара вряд ли будет лишним.
Это пастушья природа, поэтому бордер-колли могут преследовать все и всех — и других собак на прогулке, и велосипедистов.
Их слабое место — зубы, кроме того, они восприимчивы к бактериальным и вирусным инфекциям, поэтому так важна своевременная вакцинация. Еще одна проблема — дисплазия тазобедренного сустава, это наследственное заболевание вызывает неправильное формирование тазобедренных костей и провоцирует развитие артрита.
Австралийская овчарка.
Австралийская овчарка.
(Фото: Hanna Borysenko / Shutterstock / FOTODOM).
Представители пастушьей породы внешне немного напоминают бордер-колли. Средний срок жизни таких собак — 15 лет.
Австралийские овчарки энергичные и преданные питомцы с дружелюбным характером. Однако им нужно время, чтобы привыкнуть к незнакомым людям. Из-за пастушьего гена австралийским овчаркам нравятся такие игры, как «принеси», порой они начинают «пасти» все движущиеся объекты — детей, кошек, автомобили, скутеры и не только.
Хозяевам необходимо уделять внимание здоровью суставов и бедер австралийских овчарок, причина — активный образ жизни и темперамент питомцев. Это важно для поддержания здоровой подвижности на каждом этапе жизни представителей такой породы.
Джек-рассел-терьер.
Джек-рассел-терьер.
(Фото: Gagarin Iurii / Shutterstock / FOTODOM).
Средняя продолжительность жизни — 16 лет. На нее влияют образ жизни, питание, физические упражнения.
Джек-рассел-терьер известен благодаря своей энергичности. Собаки были впервые выведены в Англии в начале 1800-х годов преподобным Джоном Расселом, который был охотником на лис. Так как джек-расселы — охотничьи собаки, то большую часть жизни у них сохраняется энергичность, но в 11−12 лет они могут стать капризными и ленивыми. В таком возрасте активность собак снижается и наступает старость.
Французский бульдог.
Французский бульдог.
(Фото: Francine parent / Shutterstock / FOTODOM).
Средняя продолжительность жизни — 10−12 лет. Владельцы таких собак считают, что породе не нужны регулярные физические нагрузки. Отчасти это правда — многие представители породы довольно малоподвижны. Но и им для здорового образа жизни требуется регулярная физическая активность.
Нужно каждый день выгуливать собаку и вовлекать ее в непродолжительные игры — это поможет улучшить самочувствие питомца и избежать возможных проблем со здоровьем. Слишком активные прогулки и игры бульдогам не нужны — из-за плоского строения морды у них нередко бывают трудности с дыханием при чрезмерных физических нагрузках.
Английский кокер-спаниель.
Английский кокер-спаниель.
(Фото: Duangjai Ewen / Shutterstock / FOTODOM).
Здоровый представитель породы способен прожить 12−14 лет. Веселые, жизнерадостные и очень активные на прогулках, собаки вполне могут составить хозяину компанию и при спокойном отдыхе на диване.
Английских кокер-спаниелей разводили для выслеживания дичи. Сегодня они очень умные и ласковые компаньоны, легко адаптирующиеся к разным условиям и способные спокойно путешествовать со своими хозяевами. В числе характерных для них генетических заболеваний — дисплазия тазобедренного сустава и прогрессирующая атрофия сетчатки.
Ротвейлер.
Ротвейлер.
(Фото: Idea Studio / Shutterstock / FOTODOM).
Здоровый ротвейлер среднего размера может прожить 8−12 лет. Для крупной собаки это приличный возраст. Самки, как правило, живут в среднем на два года дольше, чем самцы. Важно вовремя приводить ротвейлеров на прием к ветеринару, следить за их питанием и физическими упражнениями — так питомец станет счастливым и здоровым другом на долгое время.
Ротвейлеры — относительно здоровые собаки. Но есть общие проблемы, с которыми нередко сталкиваются эти крупные животные. Одной из самых распространенных причин ранней смерти ротвейлеров бывает рак костей.
Немецкая овчарка.
Немецкая овчарка.
(Фото: Bildagentur Zoonar GmbH / Shutterstock / FOTODOM).
Харизматичные и преданные немецкие овчарки — одни из самых популярных домашних питомцев среди больших собак. Средняя продолжительность их жизни составляет 9−13 лет. Ее можно увеличить, если уделять больше внимание физическому и психологическому здоровью питомца. Немецким овчаркам нужны регулярные ежегодные осмотры для пожилых животных и два раза в год для щенков. Такие собаки перестают расти к 18 месяцам. Как и представители других крупных пород, они могут быть склонны к проблемам с суставами и бедрами. Для них также важен правильно составленный рацион, хозяевам не стоит их перекармливать.
Лабрадор-ретривер.
Лабрадор-ретривер.
(Фото: fotorince / Shutterstock / FOTODOM).
Средняя продолжительность жизни — от 12 до 12 с половиной лет. Бывают и случаи, когда лабрадоры жили дольше 12 лет. Недавнее исследование показывает, что шоколадные лабрадоры живут меньше, чем черные и палевые, — в среднем 10,7 года. Есть множество факторов, влияющих на продолжительность жизни лабрадоро: диета, своевременные осмотры ветеринара и наследственные заболевания.
Лабрадоры быстро развиваются — собаки достигают финального роста в возрасте от шести до 12 месяцев, но набирают свой вес до двух лет. Чтобы определить, насколько большим станет щенок, нужно умножить его размер вдвое в возрасте 16 недель. Лабрадоры обычно страдают от проблем с суставами, из-за этого они испытывают боль, ограничивается их двигательная активность. Таким собакам также необходима сбалансированная диета и адекватная физическая нагрузка. Кроме дисплазии, представителям породы свойственны вздутие живота, ушные инфекции и болезни сердца.
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