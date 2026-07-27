Сколько максимально живут собаки. Список пород-долгожителей

У померанских шпицев есть склонность к проблемам с зубами (кариес и заболевания десен), так что им требуется регулярный уход за полостью рта — чистка зубов и специальные игрушки для жевания. У них также случаются вывихи коленной чашечки, которые приводит к хромоте. Кроме того, важно поддерживать вес померанцев и не перекармливать. Также у них случаются коллапс трахеи и сердечные заболевания.