В аэропорту Храброво 27 июля задерживается 24 рейса, 2 отменены

В расписании калининградского аэропорта Храброво произошли изменения. По данным онлайн-табло, по состоянию на 9:30 задерживается прилёт и вылет 24 рейсов. Еще 2 рейса отменили.
На вылет задерживается 12 рейсов в Москву (Шереметьево), Санкт-Петербург, Чебоксары и Нижний Новгород. Не смогли вовремя вылететь в Калининград пассажиры 12 рейсов из Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Самары. На вылет и прилет отменены 2 рейса на московском направлении.
Отметим, что 27 июля Росавиация сообщала о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в ряде аэропортов. В частности они затронули Нижний Новгород, Чебоксары, Самару, Екатеринбург и другие города.
Статус рейсов пассажиры могут уточнить через колл-центр аэропорта: +7 (4012) 550−550 либо на онлайн-табло на сайте аэропорта по ссылке.