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В аэропорту Храброво 27 июля задерживается 24 рейса, 2 отменены

Росавиация сообщала о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в ряде аэропортов.

В расписании калининградского аэропорта Храброво произошли изменения. По данным онлайн-табло, по состоянию на 9:30 задерживается прилёт и вылет 24 рейсов. Еще 2 рейса отменили.

На вылет задерживается 12 рейсов в Москву (Шереметьево), Санкт-Петербург, Чебоксары и Нижний Новгород. Не смогли вовремя вылететь в Калининград пассажиры 12 рейсов из Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Самары. На вылет и прилет отменены 2 рейса на московском направлении.

Отметим, что 27 июля Росавиация сообщала о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в ряде аэропортов. В частности они затронули Нижний Новгород, Чебоксары, Самару, Екатеринбург и другие города.

Статус рейсов пассажиры могут уточнить через колл-центр аэропорта: +7 (4012) 550−550 либо на онлайн-табло на сайте аэропорта по ссылке.

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