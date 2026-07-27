Правительство России выделит 911 млн рублей на реконструкцию больницы в Таганроге

С 2026 до 2028 годы Мордовия, Кабардино-Балкария, Магаданская, Псковская, Ростовская и Челябинская области, а также Камчатский и Красноярский края суммарно получат более 6 млрд рублей. Ряд регионов в 2026 году обеспечат опережающим финансированием на реализацию таких проектов.