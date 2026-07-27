Минобороны Литвы сообщило о перемещении сил НАТО у границы с РФ

В ведомстве отметили возросшую интенсивность передвижения военнослужащих и техники государств-участников Североатлантического альянса по автомобильным дорогам Литвы.
При этом в Минобороны подчеркнули, что передислокация сил союзников — штатная составляющая деятельности НАТО. По оценке министерства, такие мероприятия способствуют повышению обороноспособности как самой Литвы, так и всего альянса.
Сувалкский коридор представляет собой сухопутный участок протяжённостью порядка 100 км, пролегающий вдоль польско-литовской границы. Данный маршрут имеет стратегическое значение: он обеспечивает связь государств Балтии с другими странами-членами НАТО, одновременно выступая территориальным разделителем между Белоруссией и Калининградской областью Российской Федерации.