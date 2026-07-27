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Минобороны Литвы сообщило о перемещении сил НАТО у границы с РФ

Министерство обороны Литвы проинформировало о проведении маневров НАТО на территории республики. В рамках учений фиксируется перемещение военной техники и личного состава по маршруту Калвария — Казлу-Руде, расположенному на юго-западе страны — вблизи Калининградской области РФ и Сувалкского коридора.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В ведомстве отметили возросшую интенсивность передвижения военнослужащих и техники государств-участников Североатлантического альянса по автомобильным дорогам Литвы.

При этом в Минобороны подчеркнули, что передислокация сил союзников — штатная составляющая деятельности НАТО. По оценке министерства, такие мероприятия способствуют повышению обороноспособности как самой Литвы, так и всего альянса.

Сувалкский коридор представляет собой сухопутный участок протяжённостью порядка 100 км, пролегающий вдоль польско-литовской границы. Данный маршрут имеет стратегическое значение: он обеспечивает связь государств Балтии с другими странами-членами НАТО, одновременно выступая территориальным разделителем между Белоруссией и Калининградской областью Российской Федерации.

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