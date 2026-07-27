Опрос: две трети россиян хотя бы раз мечтали повторить подвиги и приключения из книг

Опрос прошел в июле 2026 года среди 1500+ россиян в возрасте 18−65 лет в городах России с населением от 100 тыс. человек. Респондентам предлагали ответить на вопросы через онлайн-форму, затем результаты были проанализированы. При подсчёте все респонденты принимались за 100%, а остальные данные высчитывались, исходя из этого числа. Пользователям были предложены как готовые варианты ответов, так и графа «Другое». Они могли выбрать не только один, но и несколько вариантов ответов.