В Хабаровске и районе прошёл масштабный рейд Госавтоинспекции

В минувшую субботу в Хабаровске и Хабаровском районе сотрудники Госавтоинспекции провели масштабный рейд по пресечению грубых нарушений правил дорожного движения. В мероприятии участвовали более 70 сотрудников, включая два мотопатруля. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
За время рейда инспекторы составили более 50 административных материалов. Среди нарушений: 14 водителей с признаками опьянения. В отношении двух из них решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ (повторное управление в нетрезвом виде). Ещё 19 водителей управляли машинами, не имея прав или будучи лишёнными такого права. Три водителя нарушили правила перевозки детей.
Один случай содержал признаки преступления по статье 166 УК РФ — неправомерное завладение транспортным средством. В подразделения полиции доставили восемь человек, из них шесть несовершеннолетних, которые управляли автомобилями и мототехникой. В отношении их законных представителей составили материалы по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию). Также выявили факт нарушения миграционного законодательства и пресекли один выезд на полосу встречного движения. На специализированную стоянку помещено 15 транспортных средств.
Для юных участников дорожного движения из населённых пунктов Хабаровского района провели профилактические беседы. Инспекторы рассказали о безопасном поведении на дорогах, правилах управления велосипедами и мототехникой, а также об ответственности за нарушения. Ребята активно участвовали в общении, задавали вопросы и разбирали дорожные ситуации.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что подобные мероприятия проводятся регулярно. Их главная цель — не количество протоколов, а предотвращение ДТП и сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения.
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