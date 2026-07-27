В Хабаровске и районе прошёл масштабный рейд Госавтоинспекции

Один случай содержал признаки преступления по статье 166 УК РФ — неправомерное завладение транспортным средством. В подразделения полиции доставили восемь человек, из них шесть несовершеннолетних, которые управляли автомобилями и мототехникой. В отношении их законных представителей составили материалы по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию). Также выявили факт нарушения миграционного законодательства и пресекли один выезд на полосу встречного движения. На специализированную стоянку помещено 15 транспортных средств.