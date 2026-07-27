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В самолетах будут показывать фильмы с тифлокомментариями

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 марта 2027 года в самолетах часть фильмов будут показывать с субтитрами и тифлокомментариями для пассажиров с инвалидностью.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 марта 2027 года в самолетах часть фильмов будут показывать с субтитрами и тифлокомментариями для пассажиров с инвалидностью.

Соответствующий приказ Минтранса опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет ТАСС.

«В случае если перевозчик осуществляет на борту воздушного судна показ фильмов, часть определенных перевозчиком фильмов должна иметь субтитры для пассажиров из числа инвалидов по слуху и тифлокомментарии», — говорится в документе.

Тифлокомментарии — это лаконичное словесное описание предметов, пространства, жестов и действий, созданное для помощи незрячим и слабовидящим людям.