В самолетах будут показывать фильмы с тифлокомментариями

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 марта 2027 года в самолетах часть фильмов будут показывать с субтитрами и тифлокомментариями для пассажиров с инвалидностью.
Соответствующий приказ Минтранса опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет ТАСС.
«В случае если перевозчик осуществляет на борту воздушного судна показ фильмов, часть определенных перевозчиком фильмов должна иметь субтитры для пассажиров из числа инвалидов по слуху и тифлокомментарии», — говорится в документе.
Тифлокомментарии — это лаконичное словесное описание предметов, пространства, жестов и действий, созданное для помощи незрячим и слабовидящим людям.