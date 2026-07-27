Опасное солнце: дети в зоне риска

Заместитель директора АНО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Ольга Леонтюк о том, почему накинутая на коляску пелёнка несёт опасность для грудничка и как отличить обычные детские капризы от теплового удара:
В жаркие дни многие люди могут почувствовать ухудшение самочувствия, так как высокая температура создает дополнительную нагрузку на организм. Особенно уязвимы к жаре дети, младенцы и малыши раннего возраста. Они не всегда могут сообщить, что им жарко, попросить воды или уйти в тень, что может привести к тепловому удару.
Тепловой удар — это не просто «ребенку жарко». Это довольно опасное состояние, при котором организм не справляется с перегревом. Температура тела может подняться до опасных значений, и первыми страдают мозг, сердце, сосуды, почки и другие органы.
У маленьких детей тепловой удар может проявляться через изменения в поведении: они становятся вялыми, раздражительными, отказываются от питья, плачут слабее обычного или перестают реагировать на окружающее так, как это делают обычно.
Дети до пяти лет не могут скрывать свое плохое самочувствие. Их капризы и плач в жару — это сигнал о помощи. Им действительно плохо, и они не могут выразить это иначе.
В опасной ситуации могут оказаться груднички, которые лежат в коляске, накрытой пеленкой или марлей. В жару это создает «парниковый эффект», и внутри коляски температура может подняться очень сильно. Автомобиль также представляет опасность. В жаркие дни температура в салоне может вырасти до критических значений за 10−15 минут, и даже открытое окно не спасет ситуацию. Детский организм перегревается быстрее взрослого, поэтому нельзя оставлять ребенка одного в машине даже на короткое время.
Тепловой удар следует подозревать, если ребенок был на жаре, находился в душном помещении, автомобиле или активно двигался в знойную погоду, а затем появились характерные симптомы.
Причем, признаки теплового удара могут развиваться постепенно. При легком тепловом ударе ребенок становится беспокойным или вялым, капризничает, отказывается от еды, у него может возникнуть головная боль, покраснение лица, кожа становится горячей и сухой, а жажда — сильной. При средней степени тяжести симптомы усиливаются: головная боль становится сильнее, появляется рвота, заторможенность, температура тела повышается до 38−39°C. В тяжелых случаях наблюдаются спутанность сознания, судороги, синюшность кожи, поверхностное дыхание, температура может подняться до 40 , несколько часов отсутствует мочеиспускание.
При тепловом ударе важно как можно скорее начать охлаждение. Но не следует давать жаропонижающие препараты, так как они неэффективны в этой ситуации. Основное внимание нужно уделить физическому охлаждению: перенести ребенка в прохладное место, обеспечить приток свежего воздуха, снять лишнюю одежду и положить на лоб влажную ткань. И предложить попить. Но не сладкую газировку, кофе или крепкий чай — они могут усугубить обезвоживание. Лучше дать воду, но не слишком холодную, чтобы избежать воспаления задней стенки глотки (а это, в свою очередь, способно вызвать отек слизистой и заложенность, похожую на аллергическую реакцию). Пить воду нужно небольшими глотками. А вот пытаться насильно накормить пострадавшего не нужно.
Если состояние ухудшается (появилось рвота, высокая температура или при потере создания) нужно немедленно обратиться к врачу. До приезда специалистов или полного восстановления сознания нельзя оставлять ребенка без присмотра.
Чтобы избежать теплового удара, следует соблюдать несколько простых правил при прогулках в летний период. Выходить на улицу лучше утром или вечером, обязательно надевать головной убор и одежду из натуральных тканей, светлых оттенков. На открытых участках тела нужно использовать солнцезащитный крем. Важно взять с собой воду и предлагать ее ребенку каждые 15−20 минут, а также делать перерывы во время игр.