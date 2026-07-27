Опасное солнце: дети в зоне риска

При тепловом ударе важно как можно скорее начать охлаждение. Но не следует давать жаропонижающие препараты, так как они неэффективны в этой ситуации. Основное внимание нужно уделить физическому охлаждению: перенести ребенка в прохладное место, обеспечить приток свежего воздуха, снять лишнюю одежду и положить на лоб влажную ткань. И предложить попить. Но не сладкую газировку, кофе или крепкий чай — они могут усугубить обезвоживание. Лучше дать воду, но не слишком холодную, чтобы избежать воспаления задней стенки глотки (а это, в свою очередь, способно вызвать отек слизистой и заложенность, похожую на аллергическую реакцию). Пить воду нужно небольшими глотками. А вот пытаться насильно накормить пострадавшего не нужно.