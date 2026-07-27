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Волгоград вошел в десятку популярных турнаправлений в августе

Волгоград вошел в десятку популярнейших направлений для поездок в августе. По данным сервиса Твил.ру.

Волгоград вошел в десятку популярнейших направлений для поездок в августе. По данным сервиса Твил.ру, вместе с городом-героем попали в рейтинг Москва, Казань, Калининград, Кисловодск, Краснодар, Нижний Новгород, Пятигорск, Петрозаводск и Красная поляна.

Средняя продолжительность отдыха в Волгограде — две ночи, а стоимость проживания около 5228 рублей. Этот показатель ниже, чем в Казани, Нижнем Новгороде, Петрозаводске и Красной Поляне.

Самыми бюджетными местами стали Пятигорск (4423), Краснодар (4080), Калининград (5042) и Кисловодск (5076).

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