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В Красноярске до конца года откроют центр протезирования и реабилитации

На создание трёх центров выделили 360 млн рублей.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 360 миллионов рублей на создание трёх центров протезно-ортопедической помощи и реабилитации.

Один из них появится в Красноярске. Об этом сообщил депутат Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев.

Центры откроются до конца года в Нижнем Новгороде, Красноярске и Ялте на базе учреждений Федерального медико-биологического агентства. Здесь будут оказывать комплексную реабилитацию людям с инвалидностью, в том числе участникам СВО.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае построят 34 модульные гостиницы.

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