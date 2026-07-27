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Нижегородский промтехнопарк «Старк» получит 200 млн рублей

Правительство РФ направит 200 млн руб. развитие промышленного технопарка «Старк» в Нижнем Новгороде. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Общий объем субсидий Нижегородской области на эти цели в текущем году увеличен до 232,6 млн руб., следует из документа.

Правительство РФ направит 200 млн руб. развитие промышленного технопарка «Старк» в Нижнем Новгороде. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Общий объем субсидий Нижегородской области на эти цели в текущем году увеличен до 232,6 млн руб., следует из документа.

Федеральные средства пойдут на модернизацию инфраструктуры и дооборудование технопарка.

Как писал «Ъ-Приволжье», в марте проект строительства технопарка «Старк» прошел госэкспертизу. Он находится на Московском шоссе, 320Б в Канавинском районе. Инвестор — ООО «ОБС Импэкс» Алексея Бобылева.

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