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Проект приспособления стадиона «Балтика» под парк вновь не прошёл экспертизу

Отрицательное заключение получено 24 июля.

Экспертиза вновь отклонила проект благоустройства второй очереди территории ландшафтно-спортивного парка на месте стадиона «Балтика» в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Речь идёт о приспособлении объекта культурного наследия регионального значения «Открытый стадион им. Вальтера Симона — стадион “Балтика”» (1892 г.) на проспекте Мира, 15 под современное использование. Согласно информации, указанной на сайте, экспертиза проверяла сметы третьего этапа.

В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовили компании «Другая архитектура» и «Юнитекс-сервис» из Калининграда, а также ООО «Интеллект-стандарт» (Санкт-Петербург). Указанный застройщик — ГБУК «Научно-производственный центр по охране, учёту и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области». Отрицательное заключение получено 24 июля 2026 года. Форма экспертизы — государственная.

Ранее власти неоднократно сообщали о планах создать на территории стадиона спортивный парк. Экс-губернатор Антон Алиханов заявлял, что капитальное строительство в этом месте невозможно. «Южная трибуна стадиона “Балтика” является ОКН (объектом культурного наследия — прим. “Нового Калининграда”), чья охранная зона полностью накрывает всю территорию “Балтики”, капитальное строительство там запрещено», — отмечал Алиханов. В феврале 2024 года на проект ландшафтно-спортивного парка выделили 18,8 млн рублей. Контракт с компанией «Другая архитектура» заключили в марте по максимальной стоимости.

Как сообщалось ранее, речь идёт о реконструкции южной трибуны стадиона и башни. Площадь объекта реконструкции — 84839 кв. метров. Разработчику проекта необходимо было предусмотреть размещение в южной трибуне стадиона раздевалок с душевыми, классов для занятий, актового зала, лифта, смотровой площадки, спортивного и тренажёрного залов, кухни, столовой, комментаторской, зала для пресс-конференций и т.д. В административном здании планировали обустроить приёмную, рабочие кабинеты, архив и телестудию.

Компания «Другая архитектура» также разрабатывала проект благоустройства территории у входа на стадион «Балтика».

Ранее экспертиза отклонила проект 21 октября 2025 года.

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