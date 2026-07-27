Проект приспособления стадиона «Балтика» под парк вновь не прошёл экспертизу

Ранее власти неоднократно сообщали о планах создать на территории стадиона спортивный парк. Экс-губернатор Антон Алиханов заявлял, что капитальное строительство в этом месте невозможно. «Южная трибуна стадиона “Балтика” является ОКН (объектом культурного наследия — прим. “Нового Калининграда”), чья охранная зона полностью накрывает всю территорию “Балтики”, капитальное строительство там запрещено», — отмечал Алиханов. В феврале 2024 года на проект ландшафтно-спортивного парка выделили 18,8 млн рублей. Контракт с компанией «Другая архитектура» заключили в марте по максимальной стоимости.