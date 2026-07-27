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Нижегородский аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов

Всего было задержано порядка 10 авиарейсов.

Источник: Нижегородская правда

Международный аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу в понедельник утром, 27 июля. Там сняли все ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, что сегодня утром, 27 июля, в нижегородском аэропорту действовали ограничения на прием и выпуск самолетов. В регионе введен режим «Бесполетная опасность». Соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров и своевременное оказание услуг контролировали сотрудники транспортной прокуратуры.

Всего было задержано порядка 10 авиарейсов — в том числе, в Москву, Самару, Санкт-Петербург, Минеральные воды и Сочи.