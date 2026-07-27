Нижегородский аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов

Напомним, что сегодня утром, 27 июля, в нижегородском аэропорту действовали ограничения на прием и выпуск самолетов. В регионе введен режим «Бесполетная опасность». Соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров и своевременное оказание услуг контролировали сотрудники транспортной прокуратуры.