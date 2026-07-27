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Министр спорта рассказал о ремонте в Центре развития настольного тенниса в Дзержинске

Осталось установить оборудование и завезти мебель.

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло оценил ремонт в муниципальном Центре развития настольного тенниса в Дзержинске. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере МАХ.

«Работы на финишной прямой — осталось установить оборудование и завезти мебель. Это наш совместный проект с Федерацией настольного тенниса России — коллеги обеспечили финансирование ремонта и поставили теннисные столы», — написал Кабайло.

Министр обратился к администрации Дзержинска с просьбой благоустроить территорию вокруг центра, чтобы обеспечить более комфортный подъезд к зданию.

«И будем готовиться к открытию», — добавил министр спорта Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Торпедо» подписал новый контракт с защитником Дмитрием Бреусом.