В России потушили 29 природных пожаров за сутки

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Лесопожарные службы в 11 российских регионах потушили 29 пожаров на площади 7,7 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 26 июля 2026 года в России лесопожарными силами ликвидировано 29 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 7 756 гектаров. Лесные пожары ликвидированы в 11 регионах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к полуночи в 13 регионах действовали 118 лесных пожаров на площади 192 тысячи гектаров, которые активно тушили.
Наибольшая площадь пожара зафиксирована в Красноярском крае — там действовало 46 пожаров на площади 82 тысячи гектаров, уточнили в Авиалесоохране.