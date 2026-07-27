В Кировской области 62 хозяйства за последние 5 лет получили господдержку

Государственную грантовую поддержку в Кировской области за последние 5 лет получили 62 фермерских и кооперативных хозяйства. Развитие данной сферы способствует достижению целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
«Комплексная государственная политика позволяет не только модернизировать существующие хозяйства, но и стимулировать создание новых, вовлекая личные подсобные хозяйства в производственно-логистические цепочки и создавая новые рабочие места на селе», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Александр Киселев.
Например, в этом году грант на развитие семейной фермы получило одно из хозяйств Кирово-Чепецкого района. Пять миллионов рублей было направлено на реализацию проекта по мясному скотоводству. Фермер приобрел модульный склад для хранения зерна и комбикормовую установку.
А гранты по проектам «Агростартап» получили 12 начинающих крестьянско-фермерских хозяйств из Вятскополянского, Малмыжского, Подосиновского и Шабалинского районов. Их проекты охватывают как растениеводство, так и животноводство. На полученные средства хозяйства закупают сельхозтехнику, оборудование, животных и посадочный материал.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.