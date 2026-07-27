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В Чувашии начался ремонт участка трассы «Сура»

Работы проводят в Шумерлинском округе на отрезке длиной 4,6 км.

Источник: Национальные проекты России

Ремонт участка трассы «Сура» начался в Шумерлинском округе Чувашии при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Работы проводят на отрезке протяженностью 4,6 км. Специалисты уже срезали старое покрытие и уложили дополнительный слой основания из песка.

«Ремонт автодороги “Сура” — это не просто замена асфальта, а вклад в будущее нашей республики. Эта дорога является подъездным путем к федеральной скоростной магистрали М-12. Ее обновление обеспечит безопасное и бесперебойное сообщение с пятым по величине округом региона — Шумерлинским, что даст мощный импульс для развития логистики, привлечения инвестиций и повышения туристической привлекательности всего западного куста районов. Мы строго контролируем соблюдение технологий и сроков, чтобы жители и гости республики как можно скорее почувствовали реальные изменения», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Максим Петров.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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