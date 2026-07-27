В Чувашии начался ремонт участка трассы «Сура»

«Ремонт автодороги “Сура” — это не просто замена асфальта, а вклад в будущее нашей республики. Эта дорога является подъездным путем к федеральной скоростной магистрали М-12. Ее обновление обеспечит безопасное и бесперебойное сообщение с пятым по величине округом региона — Шумерлинским, что даст мощный импульс для развития логистики, привлечения инвестиций и повышения туристической привлекательности всего западного куста районов. Мы строго контролируем соблюдение технологий и сроков, чтобы жители и гости республики как можно скорее почувствовали реальные изменения», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Максим Петров.