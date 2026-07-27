Три человека погибли при восхождении на Эльбрус. Что известно о трагедии

«По рекомендации Федерации альпинизма России, во время любого восхождения на двух альпинистов должно быть не менее одного гида. Особенно в непогоду, а сейчас на Эльбрусе очень ветрено, как и накануне ночью, когда боснийцы шли на вершину. Они, скорее всего, понадеялись на краткосрочное “погодное окно” и решили рискнуть. А это самая большая ошибка, которая чаще всего и приводит к трагедии.».