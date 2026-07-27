Три человека погибли при восхождении на Эльбрус. Что известно о трагедии

На Эльбрусе в Кабардино-Балкарии спасатели нашли тела трех альпинистов. Трагедия произошла 25 июля из-за резкого ухудшения погоды на высоте более 5 тыс. м. Все, что известно о трагедии — в материале РБК Life.
Как разворачивалась трагедия на Эльбрусе.
24 июля группа из семи альпинистов из Боснии и Герцеговины начала восхождение на Эльбрус. По предварительным данным следствия, на следующий день, 25 июля, туристы сбились с маршрута из-за резкого ухудшения погоды. Один из участников группы смог самостоятельно спуститься с горы и сообщил спасателям, что двое его товарищей почувствовали себя плохо на высоте около 5,1 тыс. м.
По данным МЧС Кабардино-Балкарии, информация о том, что группа на седловине Эльбруса не может самостоятельно спуститься, поступила в 21:21 25 июля. На месте оказалась зарегистрированная группа из шести человек — они попросили о помощи. На выручку выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Как отметили в республиканском МЧС, в тот день на маршрутах Эльбруса находились 130 групп общей численностью 1077 человек.
Эвакуация альпинистов на Эльбрусе.
(Фото: МЧС Кабардино-Балкарии / MAX).
К 01:30 26 июля спасатели обнаружили на высоте 5,1 тыс. м тела двух альпинистов, поиски четырех оставшихся человек продолжились. Позже в ту же ночь спасателям удалось найти и эвакуировать двух живых альпинистов — их спустили вниз и передали медикам. Тела двух погибших на тот момент находились на высоте 5350 м, но эвакуировать их сразу не позволила погода.
К 10:00 26 июля, как сообщили в МЧС Кабардино-Балкарии, для поиска пропавших альпинистов усилили группировку спасателей до 16 человек: к работе присоединились специалисты центра «Лидер» МЧС России и спасатели «КАВКАЗ.РФ». К 18:00 того же дня поисковые работы пришлось приостановить — спасатели успели эвакуировать тела двух альпинистов на поляну Азау и передать их следственно-оперативной группе, но пурга и шквалистый ветер не позволили найти и вывезти тела оставшихся трех человек.
Эвакуация альпинистов на Эльбрусе.
(Фото: МЧС Кабардино-Балкарии / MAX).
Ранее источники РБК и ТАСС сообщили, что двое погибших альпинистов являлись гражданами Боснии и Герцеговины. Издание «Известия» уточнило, что члены всей группы прибыли из этой страны, погибшие были опытными альпинистами.
Пока продолжались основные поисковые работы, 26 июля в 13:21 на седловине Эльбруса на высоте 5,3 тыс., в районе хижины Red Fox, произошел еще один трагический случай. Два альпиниста из Ставропольского края и Тульской области, зарегистрировавшие свой маршрут, попросили о помощи. На место выехали четыре спасателя Эльбрусского ПСО. По прибытии выяснилось, что один альпинист скончался. Непогода снова помешала эвакуировать тело сразу, но второго участника восхождения к 20:30 спасатели вывезли на поляну Азау — в медицинской помощи он не нуждался.
Как пояснили в прокуратуре Кабардино-Балкарии, этот погибший альпинист поднимался на Эльбрус со стороны урочища Джилы-Су, и его обнаружили волонтеры.
Расследование и мнения экспертов о причинах гибели.
26 июля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Кабардино-Балкарии Артуру Фишману возбудить уголовное дело. Позже следственное управление СК РФ по КБР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
Заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев рассказал ТАСС, что группа иностранных альпинистов пошла на маршрут без сопровождения гида.
Один из спасенных альпинистов, Харис Адилович, поделился с изданием «Известия» своей версией причин трагедии. По его словам, трагедия на Эльбрусе произошла из-за неверного прогноза погоды, а не из-за недостаточной подготовки группы. Он отметил, что все участники восхождения были опытными и хорошо знали друг друга, а в Боснии и Герцеговине альпинисты тренируются практически каждые выходные, поскольку горы находятся в непосредственной близости от дома. Он также описал, как разворачивались события на маршруте.
«Вторая связка продолжила подъем, но примерно через 100−150 м мы тоже решили отказаться от восхождения. Когда мы закрепили перила на участке маршрута и поднялись выше, то увидели, что наверху ситуация еще хуже. Мы приняли решение возвращаться», — вспоминает он.
Президент Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Кабардино-Балкарии Абдул-Халим Ольмезов, профессиональный спасатель с опытом работы более 30 лет и участник двух восхождений на Эверест, объяснил, что выходить в горы без гида — смертельно опасно.
«По рекомендации Федерации альпинизма России, во время любого восхождения на двух альпинистов должно быть не менее одного гида. Особенно в непогоду, а сейчас на Эльбрусе очень ветрено, как и накануне ночью, когда боснийцы шли на вершину. Они, скорее всего, понадеялись на краткосрочное “погодное окно” и решили рискнуть. А это самая большая ошибка, которая чаще всего и приводит к трагедии.».
Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко сообщил, что за два месяца на Эльбрусе погибли 11 человек.
«Да, это много. Но что здесь сделаешь — не знаю. Видимо, больше людей стало ходить. И именно пошли такие люди, которые не могут адекватно оценить свою квалификацию. Сама гора стала более доступной. В прошлом году 20 тыс. человек побывали на горе. И очень много едет иностранцев», — пояснил Яковенко.
По его словам, многие туристы не оценивают погодные условия и свои возможности: «Все наши российские группы, кто адекватно оценил, спокойно спустились и не пошли. А остальные, в том числе иностранцы — достаточно опытные альпинисты, решили, что справятся с этим, не оценили свои возможности», — подчеркнул Яковенко.
МЧС Кабардино-Балкарии в связи с трагедией напомнило туристам и альпинистам основные правила безопасности в горах:
регистрировать маршрут в МЧС России,
выбирать безопасный путь с учетом погодных условий и возможных препятствий,
передвигаться группой без разделения,
не сокращать путь за счет безопасности,
обеспечивать надежную страховку на опасных участках,
прекращать движение при признаках усталости или ухудшении погоды,
использовать очки-светофильтры при сплошном снежном покрове.
избегать переходов по склонам со свободнолежащими камнями.
Ведомство подчеркнуло: горы остаются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей.
Операция по спасению Натальи Наговицыной.
12 августа 2025 года российская альпинистка Наталья Наговицына сломала ногу при восхождении на пик Победы. 16 августа спасатели предприняли первую попытку эвакуации альпинистки, однако вертолет со спасателями совершил жесткую посадку, несколько человек пострадали, в том числе пилоты. Вторая экспедиция отправилась к ней 19 августа, однако спустя три с половиной дня она была вынуждена вернуться из-за крайне сложных погодных условий.
В понедельник, 25 августа, стало известно, что из-за непогоды не удалось запустить дрон для поиска альпинистки. Тогда же начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков сообщил ТАСС, что спасатели в Киргизии прекратили поиски Наговициной. По его словам, шансы на выживание россиянки в условиях высокогорья практически отсутствуют.
МЧС Киргизии ранее признало альпинистку без вести пропавшей. Известно, что перед восхождением на пик Победы Наговицина подписала расписку, снимающую с туристической компании Ak-Sai Travel ответственность в случае ЧП, если оно произойдет не по вине фирмы. В расписке Наговицина указала, что принимает на себя персональную ответственность за состояние здоровья, адекватность действий и безопасность, а также отказывается от любых материальных, административных и юридических претензий к компании и ее сотрудникам.
2 сентября телеведущая Виктория Боня выложила в своем телеграм-канале новое видео с палаткой альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии. Ролик длится более семи минут. На кадрах видно, что рядом с палаткой никого нет. В сопроводительном ролике Боня заявила, что ни в палатке, ни рядом с ней нет никаких признаков жизни. Сама палатка на кадрах закрыта. Находится ли тело Натальи Наговициной внутри — неизвестно.
В мае 2026 года в МЧС Киргизии сообщили, что эвакуация тела Наговицыной несет в себе высокие риски и зависит от погодных условий, лавинной опасности и готовности профессиональной команды. При этом в МЧС сообщили, что готовы рассмотреть возможность содействия в эвакуации тела, если будет принято соответствующее решение.
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