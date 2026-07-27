Число задержанных рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода выросло до 10

Число задержанных регулярных рейсов в международном аэропорту им. Чкалова выросло до десяти. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородской воздушной гавани.
Это продолжение ситуации с ограничениями, введёнными в целях безопасности с 03:30: из-за нештатного режима работы вылеты и приёмы воздушных судов сместились по времени. Ранее сообщалось о шести задержанных рейсах.
С пассажирами в терминале работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. На территории установлены питьевые фонтанчики, при необходимости гражданам обещают предоставить напитки, горячее питание и мягкий инвентарь. Пассажиров просят следить за расписанием на табло и сайтах авиаперевозчиков.
Ранее сообщалось, что БПЛА сбили над Нижегородской областью ночью 27 июля.