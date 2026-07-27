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Число задержанных рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода выросло до 10

В воздушной гавани продолжают действовать временные ограничения, пассажирам предоставляют воду и питание.

Число задержанных регулярных рейсов в международном аэропорту им. Чкалова выросло до десяти. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородской воздушной гавани.

Это продолжение ситуации с ограничениями, введёнными в целях безопасности с 03:30: из-за нештатного режима работы вылеты и приёмы воздушных судов сместились по времени. Ранее сообщалось о шести задержанных рейсах.

С пассажирами в терминале работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. На территории установлены питьевые фонтанчики, при необходимости гражданам обещают предоставить напитки, горячее питание и мягкий инвентарь. Пассажиров просят следить за расписанием на табло и сайтах авиаперевозчиков.

Ранее сообщалось, что БПЛА сбили над Нижегородской областью ночью 27 июля.

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