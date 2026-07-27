Нижегородцам рассказали, как сэкономить на смене фамилии в ЗАГСе

При вступлении в брак жених и невеста могут оставить свои фамилии, сменить фамилию на супружескую или взять двойную. Во всех этих случаях госпошлина составит для них всего 350 рублей — смена фамилии включена в процедуру регистрации отношений. Все изменения будут отражены в свидетельстве о заключении брака.