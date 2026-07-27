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Нижегородцам рассказали, как сэкономить на смене фамилии в ЗАГСе

В разных ситуациях госпошлина может составить 350 или 5000 рублей.

Источник: Живем в Нижнем

Молодожены могут сэкономить более 4 тысяч рублей при смене фамилии. Рекомендации для влюбленных опубликовали в Нижегородском ЗАГСе.

При вступлении в брак жених и невеста могут оставить свои фамилии, сменить фамилию на супружескую или взять двойную. Во всех этих случаях госпошлина составит для них всего 350 рублей — смена фамилии включена в процедуру регистрации отношений. Все изменения будут отражены в свидетельстве о заключении брака.

Если же заняться сменой фамилии позже, то расходы увеличатся в 14 раз — до 5 000 рублей. Как объясняют представители ЗАГСа, это будет считаться отдельной процедурой— государственная регистрация перемены имени и выдача соответствующего свидетельства.

«С точки зрения планирования расходов рационально урегулировать вопрос о смене фамилий в рамках процедуры заключения брака. После смены фамилии обязательно вовремя замените паспорт и другие документы — это поможет избежать штрафов и неудобств», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что нижегородцам предлагают пожениться на всероссийском свадебном фестивале.