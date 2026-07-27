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Воронежцам рассказали, чего ждать от погоды в последнюю неделю июля

В регионе ожидаются дожди и грозы.

Источник: АиФ Воронеж

Последняя рабочая неделя второго летнего месяца в Воронежской области будет сопровождаться дождями и грозами. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Днём в понедельник, 27 июля, воздух прогреется до +25°… +27°. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу.

Во вторник, 28 июля, существенных осадков не предвидится. Ночью столбики термометров покажут +17°… +19°, днём — около +27°… +29°.

В среду, 29 июля, ожидается небольшой дождь. Днём также прогремит гроза. Ночью температура воздуха составит +15°. В светлое время суток будет около +20°.

В ночь на четверг, 30 июля, синоптики обещают +12°. Днём воздух прогреется до +22°. В светлое время суток ожидается дождь с грозой.

В пятницу, 31 июля, ночью столбики термометров покажут +15°. В это время пройдёт дождь. Кроме того, прогремит гроза. Днём температура воздуха составит около +24°.