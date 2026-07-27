Воронежцам рассказали, чего ждать от погоды в последнюю неделю июля

Последняя рабочая неделя второго летнего месяца в Воронежской области будет сопровождаться дождями и грозами. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.
Днём в понедельник, 27 июля, воздух прогреется до +25°… +27°. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу.
Во вторник, 28 июля, существенных осадков не предвидится. Ночью столбики термометров покажут +17°… +19°, днём — около +27°… +29°.
В среду, 29 июля, ожидается небольшой дождь. Днём также прогремит гроза. Ночью температура воздуха составит +15°. В светлое время суток будет около +20°.
В ночь на четверг, 30 июля, синоптики обещают +12°. Днём воздух прогреется до +22°. В светлое время суток ожидается дождь с грозой.
В пятницу, 31 июля, ночью столбики термометров покажут +15°. В это время пройдёт дождь. Кроме того, прогремит гроза. Днём температура воздуха составит около +24°.