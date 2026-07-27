В Красноярске с начала года отловили 738 безнадзорных собак

В мэрии пояснили, что такой подход позволяет постепенно сокращать численность бездомных собак. Животные занимают территорию, но уже не размножаются. Красноярцам также напомнили правила поведения при встрече с собакой. Не стоит пытаться гладить, кормить или брать животное на руки. Нельзя дразнить собак, подходить к их еде, делать резкие движения или убегать. Лучше спокойно уйти в другую сторону. При укусе нужно обратиться в травмпункт.