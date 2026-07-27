В Красноярске с начала года отловили 738 безнадзорных собак

В Красноярске с начала года службы отлова поймали 738 безнадзорных собак, сообщили в мэрии. Всех животных обнаружили в местах, откуда поступали жалобы жителей.
После отлова собак помещают в пункт временного содержания на 20 дней. В это время за животными наблюдают специалисты. Если собака не проявляет агрессию, ее стерилизуют, прививают от бешенства и выпускают обратно с биркой на ухе. С начала года в среду обитания вернули 310 животных.
В мэрии пояснили, что такой подход позволяет постепенно сокращать численность бездомных собак. Животные занимают территорию, но уже не размножаются. Красноярцам также напомнили правила поведения при встрече с собакой. Не стоит пытаться гладить, кормить или брать животное на руки. Нельзя дразнить собак, подходить к их еде, делать резкие движения или убегать. Лучше спокойно уйти в другую сторону. При укусе нужно обратиться в травмпункт.
Владельцев домашних животных просят не отпускать собак на самовыгул, вовремя делать прививки и убирать за питомцами.
Отлову подлежат собаки без владельца и без несмываемых бирок на ушах. Животных с бирками могут забрать только в случае агрессивного поведения. Сейчас отловом в городе занимаются ИП Иванов, ООО «Берег» и Березовский отдел ветеринарии.