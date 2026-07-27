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В Красноярском крае водитель легковушки погиб после столкновения с припаркованным грузовиком

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Танзыбей Ермаковского муниципального округа минувшей ночью произошла смертельная авария.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Танзыбей Ермаковского муниципального округа минувшей ночью произошла смертельная авария.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 41-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115, двигаясь по улице Трактовой, выехал на встречку. После этого легковушка столкнулась с грузовым автомобилем Hino, припаркованным на обочине по ходу движения.

В результате аварии водитель ВАЗа получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, сообщается в соцсетях ведомства.

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