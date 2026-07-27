В Красноярском крае водитель легковушки погиб после столкновения с припаркованным грузовиком

По предварительным данным Госавтоинспекции, 41-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115, двигаясь по улице Трактовой, выехал на встречку. После этого легковушка столкнулась с грузовым автомобилем Hino, припаркованным на обочине по ходу движения.