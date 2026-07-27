БЖД объяснила причину задержки на три часа поезда Адлер — Минск

Белорусская железная дорога объяснила причину задержки на три часа поезда Адлер — Минск.
Поезд № 301 Адлер — Минск выехал 25 июля в 17.52. Он должен был прибыть в белорусскую столицу в понедельник, 27 июля, в 17.10.
В БЖД уточняют, что по причине погодных условий поезд с Московской железной дороги на Белорусскую поступит с задержкой ориентировочно три часа.
БЖД принимает все усилия для уменьшения времени задержки поезда при следовании на белорусскую территорию.
Ранее Минтранс раскрыл маршруты ускоренных поездов линий экономкласса в Беларуси.
Тем временем «Минсктранс» предложил проголосовать «за» или «против» кнопок открытия дверей в наземном транспорте.
А еще Минтруда заявило про рост пенсий некоторых белорусов с 1 августа.