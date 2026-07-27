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БЖД объяснила причину задержки на три часа поезда Адлер — Минск

БЖД сказала, почему поезд Адлер — Минск придет с задержкой на три часа.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская железная дорога объяснила причину задержки на три часа поезда Адлер — Минск.

Поезд № 301 Адлер — Минск выехал 25 июля в 17.52. Он должен был прибыть в белорусскую столицу в понедельник, 27 июля, в 17.10.

В БЖД уточняют, что по причине погодных условий поезд с Московской железной дороги на Белорусскую поступит с задержкой ориентировочно три часа.

БЖД принимает все усилия для уменьшения времени задержки поезда при следовании на белорусскую территорию.

Ранее Минтранс раскрыл маршруты ускоренных поездов линий экономкласса в Беларуси.

Тем временем «Минсктранс» предложил проголосовать «за» или «против» кнопок открытия дверей в наземном транспорте.

А еще Минтруда заявило про рост пенсий некоторых белорусов с 1 августа.