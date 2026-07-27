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Какие продукты не подорожают в Волгоградской области?

Соглашения подписали около 700 организаций, включая сетевые магазины.

Соглашения подписали около 700 организаций, включая сетевые магазины.

В Волгоградской области торговые организации подписывают добровольные соглашения о стабилизации цен.

Как сообщает региональное управление антимонопольной службы, уже подписано около 700 таких соглашений. Облпромторг заключил их с торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик», 78 магазинами.

Цены будут контролироваться на такие продукты, как говядина и свинина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), рыба мороженая неразделанная, масло сливочное и подсолнечное, молоко, яйцо, сахар, соль, чай чёрный, мука пшеничная, хлеб (ржаной, ржано-пшеничный, пшеничный), рис, пшено, крупа гречневая, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.