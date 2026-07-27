Какие продукты не подорожают в Волгоградской области?

Цены будут контролироваться на такие продукты, как говядина и свинина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), рыба мороженая неразделанная, масло сливочное и подсолнечное, молоко, яйцо, сахар, соль, чай чёрный, мука пшеничная, хлеб (ржаной, ржано-пшеничный, пшеничный), рис, пшено, крупа гречневая, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.