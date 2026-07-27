В Красноярске пройдет экопикник с квестом и кинопоказом

Еще одну площадку посвятят сбору и сортировке мусора. За активность участникам будут начислять баллы, которые можно обменять на сувениры и сертификаты от партнеров. Также на экопикнике проведут мастер-классы. Завершится вечер кинопоказом от проекта «Мама, я в кино!».