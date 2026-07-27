В Красноярске пройдет экопикник с квестом и кинопоказом

В Красноярске 30 июля жителей приглашают на экологический праздник в парке «Академгородок». Экопикник организуют по мотивам летнего проекта «Зеленый десант», который объединяет субботники в игровом формате.
Для участников подготовят четыре тематические площадки. На одной из них пройдет экопробег с познавательным квестом по локациям Академгородка. Передвигаться гости смогут на экологичном транспорте: велосипедах, самокатах или роликовых коньках.
Еще одну площадку посвятят сбору и сортировке мусора. За активность участникам будут начислять баллы, которые можно обменять на сувениры и сертификаты от партнеров. Также на экопикнике проведут мастер-классы. Завершится вечер кинопоказом от проекта «Мама, я в кино!».
«Мы решили провести летнее событие в формате пикника с квестом, сортировкой отходов и кинопоказом, чтобы каждый гость ушел не только с хорошим настроением, но и с новыми экопривычками», — рассказала куратор экологического направления в МЦ «Доброе дело» Софья Быкова.
Для участия нужна регистрация. Несовершеннолетних допустят только в сопровождении взрослых. Организаторы советуют взять с собой перекус для пикника. Событие пройдет с 17:30 до 22:00 в районе памятника Леониду Киренскому.