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Количество пострадавших от атаки БПЛА в Ростове увеличилось до восьми человек

Один из пострадавших при ночной воздушной атаке в Ростове находится в тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

До восьми человек увеличилось количество пострадавших в Ростове в результате падения обломков БПЛА на жилые дома в Ростове. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Известно, что двое из пострадавших получили помощь медиков на месте, а шесть были госпитализированы. Состояние одного из них врачи расценивают, как тяжелое. Мужчина получил значительные ожоги и переломы.

— Состояние остальных пациентов, по оценкам медиков, среднетяжелое, стабильное, — сказано в сообщении.

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