Более 4 тысяч подростков Бурятии устроились на работу в летние каникулы

В свободное от учебы время ребята занимаются благоустройством населенных пунктов, трудятся дворниками, подсобными рабочими, уборщиками территорий, производственных и служебных помещений. Центры занятости населения заключают договоры со школами, администрациями и с частным бизнесом, чтобы у подростков было как можно больше вариантов для старта.