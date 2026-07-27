Более 4 тысяч подростков Бурятии устроились на работу в летние каникулы

Свыше 4 тысяч подростков Бурятии во время летних каникул получили свои первые трудовые навыки и зарплаты. Помогают им в этом карьерные консультанты службы занятости региона при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в республиканском агентстве занятости населения.
В свободное от учебы время ребята занимаются благоустройством населенных пунктов, трудятся дворниками, подсобными рабочими, уборщиками территорий, производственных и служебных помещений. Центры занятости населения заключают договоры со школами, администрациями и с частным бизнесом, чтобы у подростков было как можно больше вариантов для старта.
«Участие в программе временного трудоустройства в свободное от учебы время дает молодежи уникальную возможность совместить получение первого заработка с воспитанием в себе чувства ответственности и трудолюбия. Это не только полезный опыт, но и шанс внести вклад в благоустройство республики», — отмечает руководитель республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.
Несовершеннолетним, желающим получить первые трудовые навыки, необходимо обратиться в центр занятости по месту проживания. Карьерные консультанты помогут подобрать вакансию, а также расскажут, как официально оформить трудовые отношения, какие документы для этого необходимы, и дадут практические советы по подготовке к первому рабочему дню и адаптации в новом коллективе.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.