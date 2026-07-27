В Омске обновили отделение неотложной помощи Областной клинической больницы

В учреждении обновили помещения, заменили и привели к современным стандартам надежности инженерные коммуникации. Для удобства пациентов в отделении установили интуитивно понятную систему навигации с указателями. Также в учреждение закупили новую эргономичную мебель. Она предназначена как для пациентов в зонах ожидания, так и для персонала.