В Омске обновили отделение неотложной помощи Областной клинической больницы

Отделение неотложной помощи открыли в Областной клинической больнице в Омске после модернизации по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве внутренней политики региона.
В учреждении обновили помещения, заменили и привели к современным стандартам надежности инженерные коммуникации. Для удобства пациентов в отделении установили интуитивно понятную систему навигации с указателями. Также в учреждение закупили новую эргономичную мебель. Она предназначена как для пациентов в зонах ожидания, так и для персонала.
В приемном отделении работают выделенные кабинеты для экстренных исследований: ультразвукового, эндоскопического и экспресс-лаборатории. Результаты КТ, МРТ, УЗИ и разных анализов мгновенно появляются на мониторах врачей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.